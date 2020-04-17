Найближчим часом ускладнення погодної ситуації не очікується – Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Найближчими днями в Україні не очікується ускладнення як погодної ситуації, так і ускладнень із забрудненням атмосферного повітря. Про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає кореспондент УНН.
"Дощів ще довго не буде, це може бути 10, це може бути 15 діб, а температурний режим буде помірний, швидкість вітру вже зменшилася і продовжує зменшуватися, вона буде невеликою протягом найближчих 10 діб. Нових ускладнень, як погодної ситуації, так і ситуації з забрудненням атмосферного повітря хімічного чи радіоактивного очікувати не потрібно і їх не буде", - зазначив він.
Нагадаємо, погрішність інформаційних ресурсів, які вимірюють рівень забрудненості повітря, дуже висока, адже більшість із них є дистанційними, тому ними не рекомендується користуватися, адже це несе дезінформацію серед громадян.