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В ближайшее время Минобороны Украины планирует проверить эффективность всех опытно-конструкторских работ

В ближайшее время Минобороны Украины планирует проверить эффективность всех опытно-конструкторских работ

Киев • УНН

 • 35197 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство обороны Украины в ближайшее время намерено провести комплексную проверку всех опытно-конструкторских работ (ОКР), закрыть все неэффективные, обеспечить концентрацию ресурсов на определенных ОКР (в первую очередь БПЛА, РЭБ, автоматизация и роботизация) и т.д. Об этом говорится в отчете министра обороны Украины Алексея Резникова за год деятельности в должности, что есть в распоряжении УНН.

Цитата

«В ближайшее время Минобороны, кроме текущих задач, планирует принять следующие меры в контексте укрепления обороноспособности: (…) Осуществить комплексную проверку всех опытно-конструкторских работ (ОКР), закрыть все неэффективные ОКР, обеспечение концентрации ресурсов на определенных ОКР (в первую очередь БПЛА, РЭБ, автоматизация и роботизация) и т.д.», - говорится в отчете.

Детали

Первоочередной задачей Минобороны считает формирование новых подходов к военному образованию с учетом приобретенного опыта и требований НАТО. Усовершенствовать инструменты управления в сфере обороны за счет создания отраслевых комитетов по принципам и стандартам НАТО.

Кроме того, с целью улучшения организационной системы управления будет перезагружена работа “Группы советников по реформированию оборонной сферы Украины” (Defence Reforms Advisory Board, DRAB). Учитывая оборонные и политические реалии, будет создан обновленный механизм привлечения советников (представителей министерств обороны – стран НАТО) к деятельности новосозданных комитетов Министерства обороны. Основная цель – формирование политик дальнейшей трансформации. Превращение ВСУ в опорную силу безопасности и обороны в Европе.

Планируется также осуществить масштабирование автоматизированной системы управления стратегического уровня ОКР “Дзвін”, систем ситуационной осведомленности после соответствующих процедур принятия на поставку. Продолжить масштабирование программного обеспечения LOGFAS (сервис поддержки логистических операций – ред.), активизировать разработку, внедрение и масштабирование систем управления ресурсами на основе модели ERP (система планирования ресурсов предприятия – ред.), в частности, на основе программного обеспечения SAP.

Также в планах наладить системное сотрудничество в военно-исторической сфере с профильными иностранными и международными институтами для формирования украинского нарратива освещения войны и отпора российскими оккупантами. Завершить реформирование системы закупок, обеспечить соответствующие компетенции закупочными агентствами Минобороны.

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