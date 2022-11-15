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Найближчим часом Міноборони України планує перевірити ефективність всіх дослідно-конструкторських робіт

Найближчим часом Міноборони України планує перевірити ефективність всіх дослідно-конструкторських робіт

Київ • УНН

 • 35200 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністерство оборони України найближчим часом має намір здійснити комплексну перевірку всіх дослідно-конструкторських робіт (ДКР), закрити усі неефективні, забезпечити концентрацію ресурсів на визначених ДКР (передусім БПЛА, РЕБ, автоматизація та роботизація) тощо. Про це йдеться у звіті міністра оборони України Олексія Резнікова за рік діяльності на посаді, що є у розпорядженні УНН.

Цитата

«Найближчим часом Міноборони, окрім поточних завдань, планує вжити такі заходи у контексті зміцнення обороноздатності: (…) Здійснити комплексну перевірку всіх дослідно-конструкторських робіт (ДКР), закрити усі неефективні ДКР, забезпечення концентрації ресурсів на визначених ДКР (в першу чергу БПЛА, РЕБ, автоматизація та роботизація) тощо», - йдеться у звіті.

Деталі

Першочерговим завданням Міноборони вважає формування нових підходів до військової освіти з урахуванням набутого досвіду та вимог НАТО. Вдосконалити інструменти управління у сфері оборони за рахунок створення галузевих комітетів за принципами і стандартами НАТО.

Окрім того, з метою покращення організаційної системи управління буде перевантажена робота “Групи радників з реформування оборонної сфери України” (Defence Reforms Advisory Board, DRAB). Враховуючи оборонні та політичні реалії, буде створений оновлений механізм залучення радників (представників міністерств оборони - країн НАТО) до діяльності новостворених комітетів Міністерства оборони. Основна мета – формування політик подальшої трансформації. Перетворення ЗСУ в опорну силу безпеки та оборони в Європі.

Планується також здійснити масштабування автоматизованої системи управління стратегічного рівня ДКР “Дзвін”, систем ситуаційної обізнаності після відповідних процедур ухвалення на постачання. Продовжити масштабування програмного забезпечення LOGFAS (сервіс підтримки логістичних операцій – ред.), активізувати розроблення, впровадження та масштабування систем управління ресурсами на основі моделі ERP (система планування ресурсів підприємства – ред.), зокрема, на основі програмного забезпечення SAP.

Також у планах налагодити системну співпрацю у військово-історичній сфері з профільними іноземними та міжнародними інституціями для формування українського наративу висвітлення війни та відсічі російськими окупантами. Завершити реформування системи закупівель, забезпечити набуття відповідних компетенцій закупівельними агенціями Міноборони.

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