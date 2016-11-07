В ближайшее время мы подадим в ВР пакет законодательных инициатив - Х.Деканоидзе

"...Очень скоро министерство будет подавать пакет законодательных изменений (в ВР - ред.), которые будут рассмотрены на пленарном заседании", - отметила Хатия Деканоидзе.

Ранее ZN.UA обнародовала декумент, который был предоставлен Департаментом коммуникаций МВД и Нацполиции, где было указано, что в Министерстве внутренних дел Украины и Нацполиции Украины подготовили окончательную концепцию 14 жестких законодательных изменений по расширению полномочий правоохранительных органов.