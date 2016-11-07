В ближайшее время мы подадим в ВР пакет законодательных инициатив - Х.Деканоидзе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министерство внутренних дел в ближайшее время подаст в Верховную Раду пакет законодательных изменений. Об этом во время брифинга сообщила руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.
"...Очень скоро министерство будет подавать пакет законодательных изменений (в ВР - ред.), которые будут рассмотрены на пленарном заседании", - отметила Хатия Деканоидзе.
Ранее ZN.UA обнародовала декумент, который был предоставлен Департаментом коммуникаций МВД и Нацполиции, где было указано, что в Министерстве внутренних дел Украины и Нацполиции Украины подготовили окончательную концепцию 14 жестких законодательных изменений по расширению полномочий правоохранительных органов.