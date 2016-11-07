Найближчим часом ми подамо до ВР пакет законодавчих ініціатив - Х.Деканоідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ найближчим часом подасть до Верховної Ради пакет законодавчих змін. Про це під час брифінгу повідомила керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
“...дуже скоро міністерство буде подавати пакет законодавчих змін (до ВР — ред.), які будуть розглянуті на пленарному засіданні”, — наголосила Хатія Деканоідзе.
Раніше ZN.UA оприлюднила декумент, який був наданий Департаментом комунікацій МВС та Нацполіції, де було зазначено, що у Міністерстві внутрішніх справ України та Нацполіції України підготували остаточну концепцію 14 жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень правоохоронців.