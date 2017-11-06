Наибольшее количество нарушений с оборотом оружия в Украине зарегистрировано в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В октябре Национальная полиция зарегистрировала наибольшее количество с начала года правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"С начала года Нацполицией зарегистрировано 7000 преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия, более 2 тысяч из них - в течение октября", - сказал Аброськин.
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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области.