Наибольшее количество нарушений с оборотом оружия в Украине зарегистрировано в октябре

"С начала года Нацполицией зарегистрировано 7000 преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия, более 2 тысяч из них - в течение октября", - сказал Аброськин.

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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области.