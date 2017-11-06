Найбільшу кількість порушень з обігом зброї в Україні зареєстровано у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У жовтня Національна поліція зареєструвала найбільшу кількість з початку року правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"З початку року Нацполіцією зареєстровано 7 тисяч правопорушень, пов’язаних з нелегальним обігом зброї, більше 2 тисяч з них - протягом жовтня", - сказав Аброськін.
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Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили та попередили спробу збуту зброї, боєприпасів та наркотичних речовин в Одеській області.