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Найбільшу кількість порушень з обігом зброї в Україні зареєстровано у жовтні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У жовтня Національна поліція зареєструвала найбільшу кількість з початку року правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України В’ячеслав Аброськін, передає УНН.

"З початку року Нацполіцією зареєстровано 7 тисяч правопорушень, пов’язаних з нелегальним обігом зброї, більше 2 тисяч з них - протягом жовтня", - сказав Аброськін.

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Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили та попередили спробу збуту зброї, боєприпасів та наркотичних речовин в Одеській області.

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