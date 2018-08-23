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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Самый большой флаг Украины из шариков: в Запорожье побили рекорд

Киев • УНН

 • 24308 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В День Государственного флага в Запорожье установили рекорд Украины - там создали самый большой государственный флаг из воздушных шаров. Об этом УНН передает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Самый большой флаг Украины из шариков: в Запорожье побили рекорд

"Сегодня полицейские, члены профсоюза и волонтеры поставили рекорд Украины по самому большому государственному флагу из воздушных шариков. Длина флага составила 14,7 метров, ширина - 2,7 метра", - рассказали в полиции.

На изготовление флага ушло более две тысячи шариков.

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Как сообщал УНН, в День флага Украины в Киеве развернули рекордно длинный сине-желтый флаг - 2700 метров.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага.

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