Найбільший прапор України з кульок: у Запоріжжі побили рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У День Державного прапора у Запоріжжі встановили рекорд України - там створили найбільший державний прапор із повітряних кульок. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
"Сьогодні поліцейські, члени профспілки та волонтери поставили рекорд України із найбільшого державного прапора з повітряних кульок. Довжина стягу склала 14,7 метрів, ширина – 2,7 метри", - розповіли в поліції.
На виготовлення прапора пішло понад дві тисячі кульок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі над Потьомкінськими сходами розгорнули прапор України
Як повідомляв УНН, у День прапора України у Києві розгорнули рекордно довгий синьо-жовтий стяг - 2700 метрів.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора.