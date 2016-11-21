Больше всего случаев заболевания раком простаты в 2015 году зафиксировано в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 2015 году в Украине наибольшее количество случаев заболевания на злокачественное новообразование рак предстательной железы (рак простаты - ред.) было зарегистрировано в Киеве - 620 человек, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.
Так, по данным канцер-реестра, второе место по Украине по количеству зарегистрированных случаев заболевания на злокачественное новообразование рак простаты в 2015 году принадлежит Днепропетровской обл. - 576 человек, третье - Харьковской обл., где было зарегистрировано 506 человек, больных раком простаты.
В то же время наименьшее количество больных раком простаты в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой обл. - 103 человека, Ровенской и Волынской обл. - 116 и 147 человек соответственно.
Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс украинцев.
В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Израильский известный врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.
К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, что последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.
Так, на сегодня КиберНож работает в одной из украинских клиник - МЦ "Клиника Спиженко".
Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.