Больше всего случаев заболевания раком простаты в 2015 году зафиксировано в Киеве

Так, по данным канцер-реестра, второе место по Украине по количеству зарегистрированных случаев заболевания на злокачественное новообразование рак простаты в 2015 году принадлежит Днепропетровской обл. - 576 человек, третье - Харьковской обл., где было зарегистрировано 506 человек, больных раком простаты.

В то же время наименьшее количество больных раком простаты в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой обл. - 103 человека, Ровенской и Волынской обл. - 116 и 147 человек соответственно.

Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс украинцев.

В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Израильский известный врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.

К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, что последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.

Так, на сегодня КиберНож работает в одной из украинских клиник - МЦ "Клиника Спиженко".

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.