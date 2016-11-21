Найбільше випадків захворювання на рак простати у 2015 році зафіксовано у Києві

Так, за даними канцер-реєстру, друге місце по Україні за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на злоякісне новоутворення рак простати у 2015 році належить Дніпропетровській обл. – 576 осіб, третє - Харківській обл., де було зареєстровано 506 осіб, хворих на рак простати.

Водночас найменшу кількість хворих на рак простати у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій обл. – 103 особи, Рівненській та Волинській обл. – 116 та 147 осіб відповідно.

Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш, ніж у 6 тис українців.

Загалом, за словами онкологів, вилікувати вчасно діагностований рак сьогодні дозволяють сучасні методики лікування і новітнє медичне обладнання. Ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, зазначає, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

До слова, медики навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, щоб останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.

Так, на сьогодні єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого. Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.