Наибольше горючего Украина импортирует из Беларуси

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53052 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105345 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162233 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119243 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118218 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113482 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155275 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Наибольше горючего Украина импортирует из Беларуси

Наибольше горючего Украина импортирует из Беларуси

Киев  •  УНН

 • 14086 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украина в январе-феврале 2017 импортировала 1 млн 153 тыс. тонн нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и др.) на общую сумму 5 млрд 825 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.

Так, из Беларуси было импортировано топлива на 285 тыс. долл., из РФ - на 158 тыс. долл., из Греции - на 47 тыс. долл., из других стран - на 91 тыс. долл.

При этом на экспорт из Украины за два месяца текущего года было поставлено 30 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму 17 млн ​​долл.

Напомним, по данным Госстата, розничные продажи бензина в Киеве в феврале снизились на 12,6%.

Также напомним, как сообщал УНН, к уменьшению объемов реализации горючего ведет повышения цен на топливо.

Вместе с тем, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому что это приводит к снижению покупательной способности и сокращения объемов нефтяного рынка.

Украинские Национальные Новости

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