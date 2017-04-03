Наибольше горючего Украина импортирует из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украина в январе-феврале 2017 импортировала 1 млн 153 тыс. тонн нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и др.) на общую сумму 5 млрд 825 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Так, из Беларуси было импортировано топлива на 285 тыс. долл., из РФ - на 158 тыс. долл., из Греции - на 47 тыс. долл., из других стран - на 91 тыс. долл.
При этом на экспорт из Украины за два месяца текущего года было поставлено 30 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму 17 млн долл.
Напомним, по данным Госстата, розничные продажи бензина в Киеве в феврале снизились на 12,6%.
Также напомним, как сообщал УНН, к уменьшению объемов реализации горючего ведет повышения цен на топливо.
Вместе с тем, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому что это приводит к снижению покупательной способности и сокращения объемов нефтяного рынка.