Найбільше пального Україна імпортує з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Україна в січні-лютому 2017 року імпортувала 1 млн 153 тис. тонн нафтопродуктів (бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо та ін.) на загальну суму 5 млрд 825 млн дол. Такі дані наводить Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Так, з Білорусі було імпортовано палива на 285 тис. дол., з РФ — на 158 тис. дол., з Греції — на 47 тис. дол., з інших країн — на 91 тис. дол.
При цьому на експорт з України за два місяці поточного року було поставлено 30 тис. тонн нафтопродуктів на загальну суму 17 млн дол.
Нагадаємо, за даними Держстату, роздрібний продаж бензину в Києві у лютому знизився на 12,6%.
Також нагадаємо, як повідомляв УНН, до зменшення обсягів реалізації пального веде підвищення цін на пальне.
Разом з тим, за словами генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького, нафтотрейдери не зацікавлені у зростанні цін на бензин, бо це призводить до зниження купівельної спроможності і скорочення обсягів нафтового ринку.