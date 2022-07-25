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Крупнейший город Пакистана парализован муссонным дождем

Крупнейший город Пакистана парализован муссонным дождем

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. В понедельник в Карачи было объявлено чрезвычайное положение в связи с муссонными дождями, которые продолжают обрушиваться на самый большой город Пакистана, затапливая дома и делая улицы непроходимыми. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Муссон, который обычно длится с июня по сентябрь, необходим для орошения сельскохозяйственных культур и пополнения озер и плотин на Индийском субконтиненте, но также ежегодно приносит волну разрушений.

Детали

Правительство провинции Синд объявило в понедельник в Карачи и Хайдарабаде чрезвычайное положение, чтобы предотвратить наводнения, но низинные районы, уже залитые неделями ливней.

"До завтра в Карачи прогнозируются новые дожди", – предупредил Сардар Сарфраз, директор Метеорологического бюро.

В Карачи в понедельник по меньшей мере два человека были убиты электрическим током из-за линий электропередач, упавших на затопленные улицы — это частая причина смерти в городе во время сезона дождей.

Сильный ливень также нарушил авиасообщение и движение поездов в мегаполисе с населением 15 миллионов человек.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с июня в результате муссонных дождей погибло не менее 312 человек.

Добавим

По данным экологической неправительственной организации Germwatch, Пакистан занимает восьмое место в списке стран, наиболее уязвимых к экстремальным погодным явлениям, вызванным изменением климата.

Самые сильные наводнения в Пакистане произошли в 2010 году, охватив почти пятую часть территории страны, в результате которых погибли около 2000 человек и были перемещены 20 миллионов человек.

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