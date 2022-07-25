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Найбільше місто Пакистану паралізовано мусонним дощем

Найбільше місто Пакистану паралізовано мусонним дощем

Київ • УНН

 • 309495 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У понеділок у Карачі було оголошено надзвичайний стан у зв'язку з мусонними дощами, які продовжують обрушуватися на найбільше місто Пакистану, затоплюючи будинки та роблячи вулиці непрохідними. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Мусон, який зазвичай триває з червня по вересень, необхідний для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення озер та гребель на Індійському субконтиненті, але також щороку приносить хвилю руйнувань.

Деталі

Уряд провінції Сінд оголосив у понеділок у Карачі та Хайдарабаді надзвичайний стан, щоб запобігти повені, але низовинні райони, вже залиті тижнями злив.

"До завтра в Карачі прогнозуються нові дощі", - попередив Сардар Сарфраз, директор Метеорологічного бюро.

У Карачі в понеділок щонайменше двох людей було вбито електричним струмом через лінії електропередач, що впали на затоплені вулиці — це часта причина смерті в місті під час сезону дощів.

Сильна злива також порушила авіасполучення та рух поїздів у мегаполісі з населенням 15 мільйонів людей.

Національне управління боротьби зі стихійними лихами повідомило, що з червня в результаті мусонних дощів загинуло не менше 312 осіб.

Додамо

За даними екологічної неурядової організації Germwatch, Пакистан посідає восьме місце у списку країн, найбільш вразливих до екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.

Найсильніші повені у Пакистані сталися у 2010 році, охопивши майже п'яту частину території країни, внаслідок яких загинуло близько 2000 осіб та було переміщено 20 мільйонів людей.

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