Больше всего безналичных операций украинцы проводят в интернете

В частности, по данным Нацбанка, объемы безналичных операций за первое полугодие 2018 года распределились следующим образом:



операции в сети интернет - 36,4% (средний чек составил 380 грн);



операции перевода средств с карты на карту - 31,1% (средний чек - 1583 грн);



расчеты в торговой сети - 29,9% (средний чек - 233 грн);



операции в устройствах самообслуживания - 2,6% (средний чек - 557 грн).



В целом, как сообщили в НБУ, в I полугодии доля объема безналичных операций повысилась до 44,1%. Это на 5,8 п. п. больше по сравнению с результатами первого полугодия 2017 (38,3%).

Общее количество операций с использованием платежных карточек украинских банков в этом периоде составила 1835 млн шт., а их объем - 1 298,5 млрд грн. Эти показатели по сравнению с I полугодием 2017 года выросли на 28,2% и 41% соответственно.

При этом, количество безналичных операций составило 1 423,3 млн шт., а их объем составил 572,5 млрд грн за второй квартал 2018 года количество безналичных операций увеличилась на 11,6% (по сравнению с I кварталом) и составило 750, 6 млн шт. Объем таких операций вырос на 10% и составил 299,9 млрд грн.

Большая половина от общего количества безналичных операций с платежными картами (51,7%) - это расчеты в торговой сети.

Общее количество платежных карт в Украине с начала 2018 года почти не изменилось и по состоянию на 1 июля 2018 года составляло 60,1 млн шт., из которых почти 35,3 млн шт. - активных (58,7%).

При этом, количество держателей платежных карточек составило 42,3 млн человек, то есть количество платежных карт на одного держателя в среднем составляло 1,4 шт.

Вместе с этим, НБУ наблюдает тенденцию по увеличению количества бесконтактных платежных карт: по состоянию на 1 июля 2018 года их количество составило почти 3,1 млн шт., что на 12% больше по сравнению с началом текущего года.

Инфраструктура для осуществления безналичных операций также стабильно расширяется.

При этом, общее количество банкоматов в Украине осталось почти без изменений и составила 18,5 тыс. шт.

В региональном разрезе по количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют г. Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Напомним, по состоянию на 2017 год в 37% украинский не было ни одного банковского счета.