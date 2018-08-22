Найбільше безготівкових операцій українці проводять в інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За підсумками півріччя найбільший обсяг безготівкових операцій фіксується у мережі інтернет, при переказі коштів з картки на картку, та при розрахунках у магазинах. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.
Зокрема, за даними Нацбанку, обсяги безготівкових операцій за перше півріччя 2018 року розподілилися наступним чином:
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- операції у мережі інтернет — 36,4% (середній чек склав 380 грн);
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- операції переказу коштів з картки на картку — 31,1% (середній чек — 1 583 грн) ;
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- розрахунки в торговельній мережі — 29,9% (середній чек — 233 грн) ;
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- операції у пристроях самообслуговування — 2,6% (середній чек — 557 грн).
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Загалом, як повідомили у НБУ, у І півріччі частка обсягу безготівкових операцій підвищилася до 44,1%. Це на 5,8 в. п. більше у порівнянні з результатами першого півріччя 2017 року (38,3%).
Загальна кількість операцій із використанням платіжних карток українських банків у цьому періоді становила 1 835 млн шт., а їх обсяг — 1 298,5 млрд грн. Ці показники у порівнянні з І півріччям 2017 року зросли на 28,2% та 41% відповідно.
При цьому, кількість безготівкових операцій становила 1 423,3 млн шт., а їх обсяг склав 572,5 млрд грн.За другий квартал 2018 року кількість безготівкових операцій збільшилася на 11,6% (у порівняні з І кварталом) і склала 750,6 млн шт. Обсяг таких операцій виріс на 10% та склав 299,9 млрд грн.
Більша половина від загальної кількості безготівкових операцій з платіжними картками (51,7%) — це розрахунки в торговельній мережі.
Загальна кількість платіжних карток в Україні з початку 2018 року майже не змінилася і станом на 1 липня 2018 року становила 60,1 млн шт., із яких майже 35,3 млн шт. — активних (58,7%).
При цьому, кількість держателів платіжних карток становила 42,3 млн осіб, тобто кількість платіжних карток на одного держателя в середньому складала 1,4 шт.
Разом з цим, НБУ спостерігає тенденцію зі збільшення кількості безконтактних платіжних карток: станом на 1 липня 2018 року їх кількість склала майже 3,1 млн шт., що на 12% більше у порівнянні з початком поточного року.
Інфраструктура для здійснення безготівкових операцій також стабільно розширюється.
При цьому, загальна кількість банкоматів в Україні залишилася майже без змін і склала 18,5 тис. шт.
У регіональному розрізі за кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їх обслуговування домінують м. Київ, Дніпропетровська та Харківська області.
Нагадаємо, станом на 2017 рік у 37% українців не було жодного банківського рахунку.