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Крупнейшая экономика Африки: в Нигерии прошел международный экономический форум

Крупнейшая экономика Африки: в Нигерии прошел международный экономический форум

Киев  •  УНН

 • 15662 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Нигерии состоялся крупнейший международный экономический форум Lagos International Trade Fair - Международная торговая ярмарка в Лагосе. О перспективах для украинского бизнеса написала официальный представитель Торгово-промышленной палаты Украины Елена Недрыгайло, которая присутствовала на форуме при содействии посольства Украины в Федеративной Республике Нигерия, сообщает УНН.

"Несмотря на кажущуюся неторопливость, страна развивается, и очень быстрыми темпами. Это первая экономика Африки - 594 млрд долл. ВВП на сегодня с перспективой к 2030-му году стать триллионной… 22-я экономика в мире, самый большой рынок с населением свыше 180 миллионов, одна из самых больших стран по молодежному населению от 18-35 лет. 7-я самая большая страна в мире. Это 34 свободные экономические зоны внутри страны, растущие на глазах инфраструктуры в больших городах…" - написала торгпред.

По словам Елены Недрыгайло, Нигерия уже привлекла миллиардные инвестиции из Китая, Японии, Индонезии, стран Евросоюза. И африканское государство может стать достойным инвестиционным партнером для Украины.

"Огромные возможности для инвестиций в агро-, нефтяной и газовый сектор (2,2% всех мировых запасов нефти здесь), производство удобрений, нефтепродуктов,.. добыча полезных ископаемых и связанный с этим бизнес (производство цемента, металла, химикатов), строительство, производство стройматериалов. Украина может занять достойное место как инвестиционный и технический партнёр в Нигерии", - отметила Недрыгайло.

Она также напомнила, что удачное географической расположение Нигерии в Гвинейском заливе делает страну лучшим транзитным узлом для связи с другими африканскими странами, не имеющими выхода к морю, прямым грузовым доступом к странам Северной Америки, Европе и Азии.

Напомним, за пять месяцев текущего года Украина экспортировала в Африку товаров на 1,8 млрд долларов. На рынке Нигерии лучший потенциал имеет украинская продукция легкой промышленности - можно экспортировать на 123 млн долларов ежегодно. А еще мебель - на 73 млн долларов, электрическая аппаратура - более чем 60 млн долларов, кондитерские изделия - почти 57 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

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