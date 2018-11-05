Найбільша економіка Африки: у Нігерії пройшов міжнародний економічний форум

"Попри уявну неквапливість, країна розвивається, і дуже швидкими темпами. Це перша економіка Африки - 594 млрд дол. ВВП на сьогодні з перспективою до 2030-го року стати трильйонною... 22-а економіка в світі, найбільший ринок з населенням понад 180 мільйонів, одна з найбільших країн за молодіжним населенням від 18-35 років. 7-а найбільша країна в світі. Це 34 вільні економічні зони всередині країни, інфраструктура, що зростає на очах, у великих містах..." - написала торгпред.

За словами Олени Недригайло, Нігерія вже залучила мільярдні інвестиції з Китаю, Японії, Індонезії, країн Євросоюзу. І африканська держава може стати гідним інвестиційним партнером для України.

"Величезні можливості для інвестицій в агро-, нафтовий і газовий сектор (2,2% усіх світових запасів нафти тут), виробництво добрив, нафтопродуктів,.. видобуток корисних копалин і пов'язаний з цим бізнес (виробництво цементу, металу, хімікатів), будівництво, виробництво будматеріалів. Україна може зайняти гідне місце як інвестиційний і технічний партнер у Нігерії", - зазначила Недригайло.

Вона також нагадала, що вдале географічне розташування Нігерії у Гвінейській затоці робить країну кращим транзитним вузлом для зв'язку з іншими африканськими країнами, що не мають виходу до моря, прямим вантажним доступом до країн Північної Америки, Європи та Азії.

Нагадаємо, за п'ять місяців поточного року Україна експортувала в Африку товарів на 1,8 млрд доларів. На ринку Нігерії кращий потенціал має українська продукція легкої промисловості - можна експортувати на 123 млн доларів щорічно. А ще меблі - на 73 млн доларів, електрична апаратура - більш ніж 60 млн доларів, кондитерські вироби - майже 57 млн ​​доларів.