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За п'ять місяців Україна експортувала до Африки товарів на 1,8 млрд доларів

За п'ять місяців Україна експортувала до Африки товарів на 1,8 млрд доларів

Київ • УНН

 • 9032 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. За п'ять місяців Україна експортувала до Африки товарів на 1,8 млрд доларів, передає УНН з посиланням на МЕРТ.

“Експорт українських товарів до країн Африки за п’ять місяців 2018 року склав 1,8 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ринку Нігерії найкращий потенціал має українська продукція легкої промисловості — можна експортувати на 123 млн доларів щорічно. А ще меблі — на 73 млн доларів, електрична апаратура — на понад 60 млн доларів, кондитерські вироби на майже 57 млн доларів.

Користуються попитом на ринку Нігерії і українські послуги ремонту і технічного обслуговування, транспортні та інформаційно-комунікаційні послуги.

У Гані перспективними для експорту є чорні метали та вироби з чорних металів із загальним потенціалом у 211 млн доларів, двигуни та насоси — 58 млн доларів, алкогольні та безалкогольні напої — понад 25 млн доларів, електрична апаратура на майже 25 млн доларів.

Пріоритетними секторами для експорту до Гани є сільськогосподарська техніка, новітні технології для виробництва та переробки продукції, промислове обладнання та експорт товарів сектору харчової та переробної промисловості, які не виробляються в Нігерії.

Нагадаємо, у січні-травні 2018 року на 54,7% зріс експорт українських товарів до Марокко.

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