За пять месяцев Украина экспортировала в Африку товаров на 1,8 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. За пять месяцев Украина экспортировала в Африку товаров на 1,8 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на МЭРТ.
“Экспорт украинских товаров в страны Африки за пять месяцев 2018 года составил 1,8 млрд долларов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на рынке Нигерии самый лучший потенциал имеет украинская продукция легкой промышленности — можно экспортировать на 123 млн долларов ежегодно. А еще мебель — на 73 млн долларов, электрическая аппаратура — более чем 60 млн долларов, кондитерские изделия почти 57 млн долларов.
Пользуются спросом на рынке Нигерии и украинские услуги ремонта и технического обслуживания, транспортные и информационно-коммуникационные услуги.
В Гане перспективными для экспорта являются черные металлы и изделия из черных металлов с общим потенциалом в 211 млн долларов, двигатели и насосы — 58 млн долларов, алкогольные и безалкогольные напитки — более 25 млн долларов, электрическая аппаратура почти 25 млн долларов.
Приоритетными секторами для экспорта в Гану является сельскохозяйственная техника, новейшие технологии для производства и переработки продукции, промышленное оборудование и экспорт товаров сектора пищевой и перерабатывающей промышленности, которые не производятся в Нигерии.
Напомним, в январе-мая 2018 года на 54,7% вырос экспорт украинских товаров в Марокко.