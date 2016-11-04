Наиболее опасными городами в Украине являются Одесса и Киев - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сегодняшний день в Украине наиболее криминогенными городами являются Одесса и Киев. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин, передает УНН.
"По ряду показателей - Одесса и Киев. Даже на Донбассе ситуация с преступностью не такая катастрофическая, особенно в Луганской области. Прежде всего это связано с большим количеством силовиков, которые систематически проводят на Донбассе различные рейды, перекрывают дороги ", - сказал Д.Головин в ответ на вопрос о самых опасных города Украины.
Как сообщал УНН, 20 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ожидается в ближайшие год-полтора всплеск преступности из-за "закона Савченко".