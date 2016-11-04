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15 марта, 19:03 • 114714 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165132 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137103 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129633 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112467 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105274 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101299 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Наиболее опасными городами в Украине являются Одесса и Киев - полиция

Наиболее опасными городами в Украине являются Одесса и Киев - полиция

Киев • УНН

 • 9017 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На сегодняшний день в Украине наиболее криминогенными городами являются Одесса и Киев. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин, передает УНН.

"По ряду показателей - Одесса и Киев. Даже на Донбассе ситуация с преступностью не такая катастрофическая, особенно в Луганской области. Прежде всего это связано с большим количеством силовиков, которые систематически проводят на Донбассе различные рейды, перекрывают дороги ", - сказал Д.Головин в ответ на вопрос о самых опасных города Украины.

Как сообщал УНН, 20 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ожидается в ближайшие год-полтора всплеск преступности из-за "закона Савченко".

Украинские Национальные Новости

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