Наиболее опасными городами в Украине являются Одесса и Киев - полиция

"По ряду показателей - Одесса и Киев. Даже на Донбассе ситуация с преступностью не такая катастрофическая, особенно в Луганской области. Прежде всего это связано с большим количеством силовиков, которые систематически проводят на Донбассе различные рейды, перекрывают дороги ", - сказал Д.Головин в ответ на вопрос о самых опасных города Украины.

Как сообщал УНН, 20 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ожидается в ближайшие год-полтора всплеск преступности из-за "закона Савченко".