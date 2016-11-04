Найбільш небезпечними містами в Україні є Одеса та Київ — поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На сьогоднішній день в Україні найбільш криміногенними містами є Одеса та Київ. Про це в інтерв’ю виданню “Фокус” розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Дмитро Головін, передає УНН.
“За низкою показників — Одеса та Київ. Навіть на Донбасі ситуація зі злочинністю не така катастрофічна, особливо в Луганській області. Насамперед це пов’язано з великою кількістю силовиків, які систематично проводять на Донбасі різноманітні рейди, перекривають дороги”, — сказав Д.Головін у відповідь на запитання про найнебезпечніші міста України.
Як повідомляв УНН, 20 жовтня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що очікується в найближчі рік-півтора сплеск злочинності через “закон Савченко”.