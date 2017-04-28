Наличие тяжелого вооружения на Донбассе было зафиксировано 85 раз - А.Хуг

"Несмотря на менее интенсивное применение запрещенного минскими договоренностями вооружения, СММ 85 раз зафиксировала наличие единиц такого вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, вдвое больше, чем на прошлой неделе", - сообщил А.Хуг.

Как сообщал УНН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит работать в Украине, несмотря на подрыв автомобиля сотрудников миссии.