Наявність важкого озброєння на Донбасі було зафіксовано 85 разів - А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Минулого тижня на Донбасі було 85 разів зафіксовано наявність важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Попри менш інтенсивне застосування забороненого мінськими домовленостями озброєння, СММ 85 разів зафіксувала наявність одиниць такого озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення, вдвічі більше, ніж минулого тижня", - повідомив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжить працювати в Україні, незважаючи на підрив автомобіля співробітників місії.