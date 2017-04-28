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Наявність важкого озброєння на Донбасі було зафіксовано 85 разів - А.Хуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Минулого тижня на Донбасі було 85 разів зафіксовано наявність важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

Наявність важкого озброєння на Донбасі було зафіксовано 85 разів - А.Хуг

"Попри менш інтенсивне застосування забороненого мінськими домовленостями озброєння, СММ 85 разів зафіксувала наявність одиниць такого озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення, вдвічі більше, ніж минулого тижня", - повідомив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжить працювати в Україні, незважаючи на підрив автомобіля співробітників місії.

 

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