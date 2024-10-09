Наводнения в Боснии и Герцеговине: 22 человека погибли, 6 - пропали без вести
Киев • УНН
В результате сильных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине погибли по меньшей мере 22 человека, 6 считаются пропавшими без вести. Власти эвакуируют жителей южных районов, объявлено чрезвычайное положение из-за разрушения инфраструктуры.
В результате мощных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине погибли по меньшей мере 22 человека, а шесть человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Власти страны издали приказ об эвакуации жителей южных районов Ябланица и Кониц.
Стихийное бедствие уничтожило дороги, мосты и железные дороги, затруднив доступ ко многим регионам. Многочисленные дома и автомобили оказались под водой и грязью. В связи с кризисной ситуацией объявлено чрезвычайное положение.
Наводнения и оползни в Боснии и Герцеговине: по меньшей мере 16 погибших, десятки раненых5 октября 2024, 15:42 • 17968 просмотров