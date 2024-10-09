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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнения в Боснии и Герцеговине: 22 человека погибли, 6 - пропали без вести

Наводнения в Боснии и Герцеговине: 22 человека погибли, 6 - пропали без вести

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 01:33  •  225 просмотра

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В результате сильных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине погибли по меньшей мере 22 человека, 6 считаются пропавшими без вести. Власти эвакуируют жителей южных районов, объявлено чрезвычайное положение из-за разрушения инфраструктуры.

В результате мощных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине погибли по меньшей мере 22 человека, а шесть человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Власти страны издали приказ об эвакуации жителей южных районов Ябланица и Кониц.

Стихийное бедствие уничтожило дороги, мосты и железные дороги, затруднив доступ ко многим регионам. Многочисленные дома и автомобили оказались под водой и грязью. В связи с кризисной ситуацией объявлено чрезвычайное положение.

Наводнения и оползни в Боснии и Герцеговине: по меньшей мере 16 погибших, десятки раненых5 октября 2024, 15:42 • 17968 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
bosniya-i-gertsegovinaБосния и Герцеговина