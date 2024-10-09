Повені в Боснії і Герцеговині: 22 людей загинули, 6 - зникли безвісти

Унаслідок потужних повеней і зсувів у Боснії і Герцеговині загинули щонайменше 22 людини, а шестеро осіб вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

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Влада країни видала наказ про евакуацію жителів південних районів Ябланіца та Конїц.

Стихійне лихо знищило дороги, мости та залізниці, ускладнивши доступ до багатьох регіонів. Численні будинки і автомобілі опинилися під водою і брудом. У зв’язку з кризовою ситуацією оголошено надзвичайний стан.

Повені та зсуви в Боснії і Герцеговині: щонайменше 16 загиблих, десятки поранених