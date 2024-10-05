Повені та зсуви в Боснії і Герцеговині: щонайменше 16 загиблих, десятки поранених

Команди рятувальників шукають тих, хто вижив після раптових повеней і зсувів, які обрушилися на частини Боснії і Герцеговини, в результаті чого загинули щонайменше 16 людей і десятки отримали поранення, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Будівельна техніка працювала над видаленням куп каміння та сміття, що вкрило центральне місто Ябланіца після зливи вранці в п'ятницю.

Величезні обсяги дощу випали в районі Ябланиці та неподалік від Коніца, спричинивши раптову повінь, яка затопила будинки людей, які спали.

Підйом води також викликав зсуви, які зруйнували дороги та пагорби, покриваючи села брудом і відрізаючи цілі території.

Боснійські ЗМІ повідомляють, що камені з сусіднього кар'єру впали на село Доня Ябланіца, засипавши будинки.

За словами офіційних осіб, наразі підтверджено щонайменше 16 загиблих, у тому числі немовля, і щонайменше 10 вважаються зниклими безвісти, десятки поранених.

Рятувальники перекрили Ябланіцу, заборонивши вхід стороннім особам під час проведення обшуків. Деякі будинки були затоплені до самих дахів, і коли вода відходила, можна було побачити рятувальників, які йшли по купах уламків.

Поблизу міста Коніц, яке також постраждало від шторму, за словами офіційних осіб, деякі села залишалися відрізаними в суботу.

"Кілометри доріг більше не існують, майже всі мости зруйновані", — сказав регіональному телебаченню N1 Хусейн Ходжич з місцевого підрозділу цивільного захисту. "Немає світла, всі опори знесено. Телефонних ліній немає".

Місцеві вибори, призначені на неділю, будуть відкладені в муніципалітетах, які постраждали від повені.

За попередніми днями також повідомлялося про повені в Хорватії та Чорногорії.