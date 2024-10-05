Наводнения и оползни в Боснии и Герцеговине: по меньшей мере 16 погибших, десятки раненых

Команды спасателей ищут выживших после внезапных наводнений и оползней, которые обрушились на части Боснии и Герцеговины, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек и десятки получили ранения, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Строительная техника работала над удалением куч камней и мусора, что покрыло центральный город Ябланица после ливня утром в пятницу.

Огромные объемы дождя выпали в районе Ябланицы и неподалеку от Коница, вызвав внезапное наводнение, которое затопило дома людей, которые спали.

Подъем воды также вызвал оползни, которые разрушили дороги и холмы, покрывая деревни грязью и отрезая целые территории.

Боснийские СМИ сообщают, что камни из соседнего карьера упали на село Доня Ябланица, засыпав дома.

По словам официальных лиц, в настоящее время подтверждено по меньшей мере 16 погибших, в том числе младенец, и по меньшей мере 10 считаются пропавшими без вести, десятки раненых.

Спасатели перекрыли Ябланицу, запретив вход посторонним лицам во время проведения обысков. Некоторые дома были затоплены до самых крыш, и когда вода отходила, можно было увидеть спасателей, которые шли по грудам обломков.

Вблизи города Кониц, который также пострадал от шторма, по словам официальных лиц, некоторые деревни оставались отрезанными в субботу.

"Километры дорог больше не существуют, почти все мосты разрушены", - сказал региональному телевидению N1 Хусейн Ходжич из местного подразделения гражданской защиты. "Нет света, все опоры снесены. Телефонных линий нет".

Местные выборы, назначенные на воскресенье, будут отложены в муниципалитетах, пострадавших от наводнения.

За предыдущие дни также сообщалось о наводнениях в Хорватии и Черногории.