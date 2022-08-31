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Учебный год офлайн: психолог дала советы, как родителям справиться с тревожностью за своего ребенка

Киев • УНН

 • 329483 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В условиях войны, если родители выбрали для своего ребенка офлайн-обучение, волноваться за его безопасность – вполне нормальная эмоция. Однако чрезмерная тревожность иррациональна и не позволяет жить полноценно. Как с ней справиться, журналисту УНН рассказала детский психолог Татьяна Кириенко.

Учебный год офлайн: психолог дала советы, как родителям справиться с тревожностью за своего ребенка

Детали

«Сейчас мы проживаем совсем другую жизнь. Мы учимся жить по-новому, испытываем новые эмоции и переживания. Родители, решившие отдать ребенка на оффлайн обучение, будут испытывать тревогу за своего ребенка и это нормальные эмоции в сложившихся условиях. Просто нужно научиться с этим справляться. И первое, что необходимо – это осознать и понять, что тревога никуда не исчезнет, ​​однако с ней можно немного поработать», – рассказывает Кириенко.

Психолог советует, в первую очередь, ограничить чтение новостей, чтобы день начинался с положительных вещей. Ведь украинцы привыкли начинать утро с новостей, что способствует усилению тревожности. Она отметила, что их следует читать дозированно.

Цитата

«От того, что вы каждый час будете просматривать новости ничего не изменится, а вот ваше эмоциональное состояние будет не в лучшем состоянии. Второе, что стоит сделать – напишите план, что может произойти в случае наихудшей ситуации: что бы вы сделали, как бы добрались до детей, кому бы позвонили по телефону, какие действия будут учителей, где будут находиться дети. То есть пропишите план конкретных действий. Когда вы будете заранее знать свои действия при непредсказуемых ситуациях, это позволит вам меньше нервничать. Ведь когда что-нибудь произойдет, вы точно знаете, что будете делать и что с вашими детьми», – советует психолог.

Она добавила, что тревога – это эмоция, от которой никуда не деться, ведь нормально переживать за своих детей. Но нужно осознать, что если отдавать всю свою энергию тревоге, на остальные вещи не будет оставаться сил.

«Если мы учимся жить в условиях войны, то мы должны это понимать. Почувствовали, что появилась тревога, сделайте вдох, выдох, вспомните все ваши действия на случай непредсказуемого и продолжайте дальше жить и ценить моменты», – говорит психолог.

Напомним

Психолог рассказала, как война влияет на детскую психику и как это отразится в дальнейшем на поколении.

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