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Навчальний рік офлайн: психолог дала поради, як батькам впоратися з тривожністю за свою дитину

Київ • УНН

 • 329483 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. В умовах війни, якщо батьки обрали для своєї дитини офлайн-навчання, хвилюватися за її безпеку – цілком нормальна емоція. Проте надмірна тривожність ірраціональна та не дозволяє повноцінно жити. Як з нею впоратися, журналісту УНН розповіла дитячий психолог Тетяна Кирієнко.

Навчальний рік офлайн: психолог дала поради, як батькам впоратися з тривожністю за свою дитину

Деталі

«Зараз ми проживаємо зовсім інше життя. Ми вчимось жити по-новому, відчуваємо нові емоції та переживання. Батьки, які вирішили віддати дитину на офлайн навчання будуть відчувати тривогу за свою дитину і це нормальні емоції в тих умовах, що зараз склалися. Просто треба навчитися з цим справлятися. І перше, що необхідно – це усвідомити і зрозуміти, що тривога нікуди не зникне, проте з нею можна трохи попрацювати», – розповідає Кирієнко.

Психолог радить, в першу чергу, обмежити читання новин, щоб день починався із позитивних речей. Адже наразі українці звикли починати ранок з новин, що сприяє посиленню тривожності. Вона зазначила, що їх варто читати дозовано.

Цитата

«Від того, що ви кожну годину будете переглядати новини нічого не зміниться, а от ваш емоційний стан буде не в хорошому стані. Друге, що варто зробити – напишіть план, що може статись в разі найгіршої ситуації: що б ви зробили, як би дістались до дітей, кому б зателефонували, які дії будуть вчителів, де будуть знаходитись діти. Тобто, пропишіть план конкретних дій. Коли ви будете знати наперед свої дії при непередбачуваних ситуаціях, це дасть вам змогу менше нервувати. Адже коли щось станеться, ви точно знаєте, що будете робити і що з вашими дітьми», – радить психолог.

Вона додала, що тривога – це емоція, від якої нікуди не подітися, адже нормально переживати за своїх дітей. Але, потрібно усвідомити, що якщо віддавати всю свою енергію тривозі, на решту речей не залишатиметься сил.

«Якщо ми вчимось жити в умовах війни, то ми повинні це розуміти. Відчули, що з’явилась тривога, зробіть вдих, видих, згадайте всі ваші дії на випадок непередбачуваного і продовжуйте далі жити і цінувати моменти», – говорить психолог.

Нагадаємо

Психолог розповіла, як війна впливає на дитячу психіку і як це відобразиться в подальшому на поколінні.

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