Натуральная косметика: за и против

Чем обусловлена любовь к фитопродуктам

Согласно многочисленным опросам, компании, которые делают ставку на прозрачность составов косметики, пользуются большим успехом по сравнению с «шифровальщиками». Потребитель справедливо хочет знать, из чего состоят средства, контактирующие с его кожей. Под давлением современных трендов и общества ухаживающие бренды вынуждены перестраивать производства в эконаправлении — от создания упаковок до разработки формул и сокращения углеродного следа. Не так давно растительная косметика считалась нишевой. Сегодня она приобретает статус масс-маркета. На EVA.UA можно увидеть предложения в самом разном ценовом сегменте.

Мы интуитивно ассоциируем все растительное с полезным. В первую очередь увлечение органической продукцией обусловлено представлением о том, что искусственные вещества накапливаются в коже, провоцируют самые разные реакции, тогда как растения для лечения и ухода за собой использовали на протяжении всей истории. Они проверены столетиями, а значит, безопасны. Но это не всегда так.

Что означает «чистая» формула

Кожа, будучи живым органом, не только защищает организм от внешних агрессивных факторов, но и поглощает половину всего, что мы на нее наносим — это основной аргумент поклонников природного ухода.

Некоторые синтетические соединения в составах косметики целенаправленно созданы как имитаторы свойств растительных ингредиентов. Но зачем нужна синтетика, если эффективностью она не превосходит свой природный аналог? Для упрощения производства и увеличения прибыли.

Важно понимать, что в целом фитокосметика не лучше и не хуже. Ведь все растительные экстракты в уходе — это результат химической обработки, поскольку в чистом виде сырье использовать невозможно. Многое зависит от бренда, формулы, технологии. Часто натуральные компоненты становятся основой для создания более мощных. Например, запатентованная L’Oreal молекула Proxylan природного происхождения. И она эффективнее, чем взятое для нее исходное сырье. Производитель берет лучшее из природы и с помощью биотехнологий совершенствует.

Что стоит знать о растительной косметике

Фитокомпоненты богаты полезными элементами. Витамины, протеины, антиоксиданты и другие биологически активные вещества улучшают состояние кожи, стимулируют выработку коллагена, поддерживают упругость и гладкость. Органические масла (оливковое, абрикосовое, кокосовое) интенсивно питают и смягчают кожу, предотвращают обезвоживание и защищают от внешних факторов.

С натуральным уходом риск раздражения чувствительной кожи снижается, но не стоит забывать об индивидуальной реакции и малоизученных компонентах. Ни один состав не может быть 100 % гипоаллергенным для всех, что бы ни указывали бренды на упаковках и в описаниях. Иногда органика провоцирует аллергию не хуже синтетики. Отдельная история — экзотические, относительно новые на рынке ингредиенты, особенно популярные в корейской косметике. Если к алоэ вера вопросов нет, то что с кожей сделают экстракты ласточкиного гнезда, морской звезды и трюфелей, на самом деле непонятно, пока не попробуешь.

Забота об экологии с помощью натурального ухода тоже вопрос двоякий. Безусловно, биоразлагаемые компоненты и упаковки помогают беречь местную экосистему. Но мало кто задумывается о самих ресурсах для добычи растительного сырья. Производители могут утверждать, что получают материалы экологически безопасным способом и проверяют поставщиков. Но в действительности никто не может ручаться за поставщика полностью, и где-то природа все равно беднеет.

Самые эффективные фитокомпоненты

Экстракты и масла увлажняют и защищают кожу, замедляют старение и помогают сохранять свежий вид. Какие компоненты заслуживают отдельного внимания?



Водоросли. Их способности к восстановлению и защите нашли чудесное применение в уходе за усталой, травмированной стрессами кожей.



Азиатская центелла. Уникальное растение проявляет мощные регенерирующие и успокаивающие свойства. Идеальный компонент от раздражений и покраснений.



Масло ши. Вряд ли существует косметический бренд, который его не использует. Это мощный источник жирных кислот, витаминов A и E, необходимых для поддержания красоты и здоровья кожи.



Не всегда искусственные вещества вредны. И не все натуральные компоненты полезны, особенно если информация о них ограничивается хвалебной одой самого производителя. Выбирайте уход вдумчиво, в соответствии с потребностями кожи. Помимо многообещающих описаний читайте составы и помните о том, что химия бывает разная.