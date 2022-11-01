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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Натуральна косметика: за та проти

Натуральна косметика: за та проти

Київ • УНН

 • 353610 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Популярність натуральної косметики зростає з кожним роком. Багато б’юті-брендів скорочують кількість синтетичних компонентів на користь речовин натурального походження. Головне питання: наскільки це дійсно необхідно та як впливає на ефективність догляду?

Чим зумовлена любов до фітопродуктів

Згідно з численними опитуваннями, компанії, які роблять ставку на прозорість складів косметики, мають великий успіх у порівнянні з «шифрувальниками». Споживач справедливо хоче знати, з чого складаються засоби, що контактують із його шкірою. Під тиском сучасних трендів і суспільства доглядальні бренди змушені перебудовувати виробництва в еконаправленні — від створення упаковок до розроблення формул і скорочення вуглецевого сліду. Нещодавно рослинна косметика вважалася нішевою. Сьогодні вона набуває статусу мас-маркету. На EVA.UA можна побачити пропозиції в різному ціновому сегменті.
Ми інтуїтивно асоціюємо все рослинне з корисним. У першу чергу захоплення органічною продукцією обумовлено уявленням про те, що штучні речовини накопичуються в шкірі, провокують різні реакції, тоді як рослини для лікування та догляду за собою використовували протягом всієї історії. Вони перевірені століттями, отже, безпечні. Але це не завжди так.

Що означає «чиста» формула

Шкіра, будучи живим органом, не лише захищає організм від зовнішніх агресивних чинників, а й поглинає половину всього, що ми на неї наносимо, — це основний аргумент шанувальників природного догляду.

Деякі синтетичні сполуки у складах косметики цілеспрямовано створені як імітатори властивостей рослинних інгредієнтів. Але навіщо потрібна синтетика, якщо ефективністю вона не перевищує свій природний аналог? Для спрощення виробництва та збільшення прибутку.

Важливо розуміти, що в цілому фітокосметика не краща й не гірша. Адже всі рослинні екстракти у догляді — це результат хімічної обробки, оскільки у чистому вигляді сировину використати неможливо. Багато залежить від бренду, формули, технології. Часто натуральні компоненти стають основою створення потужніших. Наприклад, запатентована L’Oreal молекула Proxylan природного походження. І вона ефективніша, ніж взята для неї вихідна сировина. Виробник бере найкраще з природи та за допомогою біотехнологій удосконалює.

Що варто знати про рослинну косметику

Фітокомпоненти багаті на корисні елементи. Вітаміни, протеїни, антиоксиданти та інші біологічно активні речовини покращують стан шкіри, стимулюють вироблення колагену, підтримують пружність та гладкість. Органічні олії (оливкова, абрикосова, кокосова) інтенсивно живлять і пом’якшують шкіру, запобігають зневодненню та захищають від зовнішніх чинників.

З натуральним доглядом ризик подразнення чутливої шкіри знижується, але не варто забувати про індивідуальну реакцію та маловивчені компоненти. Жоден склад не може бути 100 % гіпоалергенним для всіх, що б не вказували бренди на упаковках та в описах. Іноді органіка провокує алергію не гірше за синтетику. Окрема історія — екзотичні, відносно нові на ринку інгредієнти, особливо популярні в корейській косметиці. Якщо до алое вера питань немає, то що зі шкірою зроблять екстракти ластівчиного гнізда, морської зірки та трюфелів, насправді незрозуміло, доки не спробуєш.

Турбота про екологію за допомогою натурального догляду теж питання двояке. Безумовно, біорозкладні компоненти та упаковки допомагають берегти місцеву екосистему. Але мало хто думає про самі ресурси для видобутку рослинної сировини. Виробники можуть стверджувати, що одержують матеріали екологічно безпечним способом та перевіряють постачальників. Але насправді ніхто не може ручатися за постачальника повністю, і десь природа все одно бідніє.

Найефективніші фітокомпоненти

Екстракти та олії зволожують та захищають шкіру, уповільнюють старіння та допомагають зберігати свіжий вигляд. Які компоненти заслуговують на окрему увагу?

  • Водорості. Їхній здатності до відновлення та захисту знайшли чудове застосування у догляді за втомленою, травмованою стресами шкірою.
  • Азійська центела. Унікальна рослина проявляє потужні регенерувальні та заспокійливі властивості. Ідеальний компонент від подразнень та почервонінь.
  • Олія ши. Навряд існує косметичний бренд, який її не використовує. Це потужне джерело жирних кислот, вітамінів A та E, необхідних для підтримання краси та здоров’я шкіри.

Не завжди штучні речовини шкідливі. І не всі натуральні компоненти корисні, особливо якщо інформація про них обмежується хвалебною одою самого виробника. Обирайте догляд вдумливо, відповідно до потреб шкіри. Крім багатообіцяльних описів, читайте склади та пам’ятайте про те, що хімія буває різною.

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