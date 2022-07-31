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Нацполиция: с начала года правоохранители задокументировали 77 фактов торговли людьми

Киев • УНН

 • 113896 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украинские полицейские с начала 2022 года задокументировали 77 фактов торговли людьми, из них 26 – по сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

Цитата

"С начала года полицейские задокументировали 77 фактов торговли людьми. В том числе 26 фактов сексуальной эксплуатации и 28 – трудовой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Детали

В полиции подчеркнули, что с основными советами относительно того, как не стать жертвой торговли людьми, безопасно трудоустроиться в Украине и за рубежом, распознать потенциальных злоумышленников и к кому обратиться за помощью можно ознакомиться через чатбот "Оставайся в безопасности".

В ведомстве посоветовали гражданам, если они стали жертвой торговли людьми, пытаться всеми возможными способами кому-либо сообщить об этом, чтобы получить надлежащую помощь.

Позвонить по этому поводу можно на эти номера: Национальная бесплатная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирование мигрантов – 527 – с мобильного, 0800-505-501; Государственная горячая линия по противодействию торговле людьми: 15-47; Национальная полиция Украины – 102.

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