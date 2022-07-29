У МВС дали поради, як українським біженцям не стати жертвами торгівлі людьми

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"Українці, які втікають від війни, ризикують стати жертвами торгівлі людьми, адже 90% втікачів становлять жінки і діти. Будьте обачними, не довіряйте незнайомцям, не погоджуйтеся на сумнівну, інколи привабливу роботу, не залишайте і не передавайте нікому свої документи, зберігайте завжди їх копії і будьте в контакті з рідними людьми", – повідомила Павліченко.

Також вона розповіла, що робити, якщо зник зв’язок із рідною людиною, що перебуває за кордоном.

"Насамперед треба звернутися до підрозділів Нацполіції за номером 102 або якщо ви перебуваєте за кордоном, то це може бути номер 112. Також можна звернутися із заявою до найближчого підрозділу поліції. Потрібно надати всю інформацію, якою ви володієте: коли останній раз спілкувалися з людиною, де бачили, можливо, знаєте останнє місце перебування", – зазначила Павліченко.

Вона наголосила, що звертатися для розшуку потрібно саме до правоохоронних органів, а не до приватних осіб, що займаються розшуком зниклих людей в країнах ЄС. Оскільки серед них трапляються випадки шахрайства.

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