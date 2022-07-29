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В МВД дали советы, как украинским беженцам не стать жертвами торговли людьми

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. МВД Украины разработало алгоритм действий, как не стать пострадавшими от торговли людьми и что делать, если исчезла связь с родными, которые сейчас находятся за границей. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, передает УНН.

Детали

"Украинцы, которые убегают от войны, рискуют стать жертвами торговли людьми, ведь 90% беглецов составляют женщины и дети. Будьте осмотрительны, не доверяйте незнакомцам, не соглашайтесь на сомнительную, иногда привлекательную работу, не оставляйте и не передавайте никому свои документы, храните всегда их копии и будьте в контакте с родными людьми", – сообщила Павличенко.

Также она рассказала, что делать, если исчезла связь с родным человеком, которые находятся за границей.

"Прежде всего, нужно обратиться в подразделения Нацполиции по номеру 102 или если вы находитесь за границей, то это может быть номер 112. Также можно обратиться с заявлением в ближайшее подразделение полиции. Нужно предоставить всю информацию, которой вы владеете: когда последний раз общались с человеком, где видели, возможно, знаете последнее место пребывания", – отметила Павличенко.

Она подчеркнула, что обращаться для розыска нужно именно в правоохранительные органы, а не к частным лицам, которые занимаются розыском пропавших людей в странах ЕС. Поскольку среди них есть случаи мошенничества.

Напомним

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