В МВД дали советы, как украинским беженцам не стать жертвами торговли людьми

Детали

"Украинцы, которые убегают от войны, рискуют стать жертвами торговли людьми, ведь 90% беглецов составляют женщины и дети. Будьте осмотрительны, не доверяйте незнакомцам, не соглашайтесь на сомнительную, иногда привлекательную работу, не оставляйте и не передавайте никому свои документы, храните всегда их копии и будьте в контакте с родными людьми", – сообщила Павличенко.

Также она рассказала, что делать, если исчезла связь с родным человеком, которые находятся за границей.

"Прежде всего, нужно обратиться в подразделения Нацполиции по номеру 102 или если вы находитесь за границей, то это может быть номер 112. Также можно обратиться с заявлением в ближайшее подразделение полиции. Нужно предоставить всю информацию, которой вы владеете: когда последний раз общались с человеком, где видели, возможно, знаете последнее место пребывания", – отметила Павличенко.

Она подчеркнула, что обращаться для розыска нужно именно в правоохранительные органы, а не к частным лицам, которые занимаются розыском пропавших людей в странах ЕС. Поскольку среди них есть случаи мошенничества.

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