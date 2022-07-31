Нацполіція: з початку року правоохоронці задокументували 77 фактів торгівлі людьми

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"​​Із початку року поліцейські задокументували 77 фактів торгівлі людьми. У тому числі 26 фактів сексуальної експлуатації та 28 – трудової експлуатації", - йдеться в повідомленні.

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В поліції наголосили, що з основними порадами щодо того, як не стати жертвою торгівлі людьми, безпечно працевлаштуватися в Україні та за кордоном, розпізнати потенційних зловмисників та до кого звернутися по допомогу, можна ознайомитися через чатбот "Залишайся в безпеці".

У відомстві порадили громадянам, якщо вони стали жертвою торгівлі людьми, намагатися всіма можливими способами будь-кому повідомити про це, щоб отримати належну допомогу.

Зателефонувати щодо цього можна на ці номери: Національна безкоштовна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів - 527 – з мобільного, 0800-505-501; Державна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми: 15-47; Національна поліція України – 102.

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