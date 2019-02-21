Нацполиция начала реформирование подразделений противодействия наркопреступности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальная полиция начала реформирование подразделений противодействия наркопреступности в четырех регионах страны. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время совещания с участием всех руководителей центрального аппарата и областных подразделений противодействия наркопреступности, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, заместитель Главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что продолжаются процессы реформирования ведомства в четырех регионах - Львовской, Закарпатской, Черкасской и Херсонской областях. К реформированию будут привлечены международные партнеры.
Координатор проекта отдела по правоохранительным вопросам Посольства США Олег Савчин на совещании отметил, что наиболее ярким проектом 2018 года стало именно реформирование Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.
Он добавил, что первым шагом эффективной работы областных подразделений должен стать кадровый отбор в подразделениях противодействия наркопреступности областных управлений Нацполиции.
"Это проект, которым мы можем гордиться. Это проект, о котором знают в Соединенных Штатах Америки. Мы помогли Нацполиции оборудованием, провели тренинги для оперативников. Но на самом деле ключом к успеху было не оборудование, оно только прибавлялось. Ключ - это правильное управление, правильный подбор кадров. Кадры - это основа, управление - стержень, а все остальное только нарастает", - отметил Олег Савчин.
По словам Аброськина, только за январь 2019 подразделения противодействия наркопреступности разоблачили 9 наркогруппировок и 55 групп наркосбытчиков, которые использовали Интернет.
Кроме того, правоохранители ликвидировали 19 нарколабораторий и 115 наркопритонов. Также наложен арест на имущество и изъято средства у наркоторговцев на сумму 18,2 миллиона гривен.
Следователи полиции сообщили о подозрении за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 333 лицам, из них 112 - арестованы.
Напомним, в Украине планируют открыть офис противодействия наркопреступности США.