Нацполіція розпочала реформування підрозділів протидії наркозлочинності

Як повідомили у прес-службі, заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін зазначив, що тривають процеси реформування відомства у чотирьох регіонах – Львівській, Закарпатській, Черкаській та Херсонській областях. До реформування будуть залучені міжнародні партнери.

Координатор проекту відділу з правоохоронних питань Посольства США Олег Савчин на нараді зазначив, що найбільш яскравим проектом 2018 року стало саме реформування Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

Він додав, що першим кроком ефективної роботи обласних підрозділів має стати кадровий відбір у підрозділах протидії наркозлочинності обласних управлінь Нацполіції.

"Це проект, яким ми можемо пишатися. Це проект, про який знають у Сполучених Штатах Америки. Ми допомогли Нацполіції обладнанням, провели тренінги для оперативників. Але насправді ключем до успіху було не обладнання, воно лише додавалося. Ключ – це правильне управління, правильний підбір кадрів. Кадри – це основа, управління – стержень, а все інше лише нарощується", – наголосив Олег Савчин.

За словами Аброськіна, лише упродовж січня 2019 року підрозділи протидії наркозлочинності викрили 9 наркоугруповань та 55 груп наркозбувачів, які використовували мережу Інтернет.

Крім того, правоохоронці ліквідували 19 нарколабораторій та 115 наркопритонів. Також накладено арешт на майно та вилучено кошти у наркоторговців на суму 18,2 мільйона гривень.

Слідчі поліції повідомили про підозру за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів 333 особам, з них 112 – арештовані.

Нагадаємо, в Україні планують відкрити офіс протидії наркозлочинності США.