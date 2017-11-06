Нацполиция перейдет на работу центра "102"

С.Князев отметил, что внедрение такой программы безопасности позволяет решить несколько задач.

"Это уменьшение полицейского сегмента на улицах там, где община не предусматривает присутствия человека в форме, и увеличение эффективности противодействия уличным преступлением. Мы понимаем под этим очень большие положительные тенденции в оперативно-профилактической работе", - отметил глава Нацполиции.

Он пояснил, что ранее звонки принимались в дежурных частях отделов и отделений в разных населенных пунктах. "Это человеческий фактор, который создавал проблемы и недоразумения нашей полицейской системы. И таким образом мы убираем его", - уточнил глава ведомства.

По его словам, идея такого реформирования - в получении сигнала на "102" в одном областном центре. Поступило сообщение - наряд получает электронный вызов. Кроме оперативности реагирования, это дает возможность электронной формы контроля действий наряда.

Также, добавили в пресс-службе Нацполиции, в рамках развития проекта было разработано и запущено мобильное приложение "Полиция 102", которым предусмотрено вызов полиции нажатием одной кнопки.

Напомним, полиция Киева и области 10 дней будет работать в усиленном режиме.