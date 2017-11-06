Нацполиция перейдет на работу центра "102"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50223 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117171 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103457 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106223 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105187 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94319 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104208 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102170 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Нацполиция перейдет на работу центра "102"

Нацполиция перейдет на работу центра "102"

Киев  •  УНН

 • 9033 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальная полиция Украина приняла решение о переходе на работу центра "102", когда наряд будет получать электронный вызов, поступивший от граждан на этот номер. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совещания в Мариуполе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции.

С.Князев отметил, что внедрение такой программы безопасности позволяет решить несколько задач.

"Это уменьшение полицейского сегмента на улицах там, где община не предусматривает присутствия человека в форме, и увеличение эффективности противодействия уличным преступлением. Мы понимаем под этим очень большие положительные тенденции в оперативно-профилактической работе", - отметил глава Нацполиции.

Он пояснил, что ранее звонки принимались в дежурных частях отделов и отделений в разных населенных пунктах. "Это человеческий фактор, который создавал проблемы и недоразумения нашей полицейской системы. И таким образом мы убираем его", - уточнил глава ведомства.

По его словам, идея такого реформирования - в получении сигнала на "102" в одном областном центре. Поступило сообщение - наряд получает электронный вызов. Кроме оперативности реагирования, это дает возможность электронной формы контроля действий наряда.

Также, добавили в пресс-службе Нацполиции, в рамках развития проекта было разработано и запущено мобильное приложение "Полиция 102", которым предусмотрено вызов полиции нажатием одной кнопки. 

Напомним, полиция Киева и области 10 дней будет работать в усиленном режиме.

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