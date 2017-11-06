Нацполіція перейде на роботу єдиного центру "102"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національна поліція України прийняла рішення про перехід на роботу єдиного центру "102", коли наряд буде отримувати електронний виклик, що надійшов від громадян на цей номер. Про це сказав голова Національної поліції України Сергій Князєв під час наради в Маріуполі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби поліції.
С.Князєв наголосив, що впровадження такої програми безпеки дозволяє вирішити кілька завдань.
"Це зменшення поліцейського сегменту на вулицях там, де громада не передбачає присутності людини в формі, та збільшення ефективності протидії вуличним правопорушенням. Ми розуміємо під цим дуже великі позитивні тенденції в оперативно-профілактичній роботі", - відзначив очільник Нацполіції.
Він пояснив, що раніше дзвінки приймалися у чергових частинах відділів та відділень у різних населених пунктах. "Це людський фактор, який створював негаразди і непорозуміння нашої поліцейської системи. І в такий спосіб ми прибираємо його", - уточнив голова відомства.
За його словами, ідея такого реформування – в отриманні сигналу на "102" в одному обласному центрі. Надійшло повідомлення – наряд отримує електронний виклик. Окрім оперативності реагування, це надає можливість електронної форми контролю дій наряду.
Також, додали у прес-службі Нацполіції, в рамках розвитку проекту був розроблений та запущений мобільний додаток "Поліція 102", яким передбачено виклик поліції натисканням лише однієї кнопки.
Нагадаємо, поліція Києва та області 10 днів працюватиме у посиленому режимі.