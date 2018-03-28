Национальную службу здоровья возглавил Олег Петренко

"Есть решение о назначении председателя Национальной службы здоровья Украины. Олег Петренко - это врач по образованию с богатым реальным управленческим опытом. Я рада, что наша команда пополнилась таким сильным менеджером", - сообщила Супрун.

Как сообщал УНН, 30 января вступил в силу Закон Украины "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения".

Национальная служба здоровья Украины - новый орган, созданный в рамках медреформы. Служба будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.