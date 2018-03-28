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Національну службу здоров'я очолив Олег Петренко

Національну службу здоров'я очолив Олег Петренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Головою Національної служби здоров'я України став Олег Петренко. Про це на засіданні уряду повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.

"Маємо рішення щодо призначення голови Національної служби здоров'я України. Олег Петренко – це лікар за освітою з багатим реальним управлінським досвідом. Я рада, що наша команда поповнилась таким сильним менеджером", - повідомила Супрун.

Як повідомляв УНН, 30 січня набув чинності Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Національна служба здоров’я України - новий орган, створений у рамках медреформи. Служба укладатиме договори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з медичного обслуговування населення.

Українські Національні Новини

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