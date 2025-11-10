Национальная программа "Ты как?" помогает украинцам сохранять ментальное здоровье во время войны
Киев • УНН
Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?", инициированная первой леди Еленой Зеленской.
В условиях военного времени украинцы нуждаются не только в физической, но и в психологической поддержке. Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?", инициированная первой леди Еленой Зеленской, направлена на развитие индивидуальной и коллективной устойчивости, что становится основой социальной трансформации страны. Об этом пишет УНН.
Подробности
Когда что-то сложное происходит с близкими, это испытание для всей семьи. У ребенка изменения в теле папы или мамы могут вызвать одновременно очень много чувств: грусть, стыд, злость… Но в наших силах помочь ему и всей семье, несмотря на травмы и испытания, сохранить целостность и близость. Помочь встретиться с изменениями и почувствовать: даже если внешность меняется, мама и папа остаются родными. Главное — поддерживать друг друга
– отмечают разработчики программы.
Программа предлагает практические рекомендации, как сделать первую встречу семьи после ранения более теплой и безопасной. Психолог Светлана Ройз советует шаг за шагом помогать детям и взрослым адаптироваться к изменениям, сохраняя эмоциональную связь и поддержку.
"Ты как?" – это не только поддержка во время войны, но и фундаментальная социальная инициатива, которая формирует культуру ментального здоровья в Украине уже сегодня, не откладывая на "послепобеды".
ч. Новая функция на платформе е-Ветеран: запись к специалистам по сопровождению ветеранов войны