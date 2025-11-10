Національна програма "Ти як?" допомагає українцям зберігати ментальне здоров’я під час війни

В умовах воєнного часу українці потребують не лише фізичної, а й психологічної підтримки. Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?", ініційована першою леді Оленою Зеленською, спрямована на плекання індивідуальної та колективної стійкості, що стає основою соціальної трансформації країни. Про це пише УНН.

Деталі

Коли щось складне стається з близькими, це випробування для всієї родини. У дитини зміни в тілі тата чи мами можуть викликати одночасно дуже багато почуттів: сум, сором, злість… Але в наших силах допомогти їй і всій родині, попри травми та випробування, зберегти цілісність та близькість. Допомогти зустрітися зі змінами і відчути: навіть якщо зовнішність змінюється, мама та тато залишаються рідними. Головне — підтримувати одне одного – наголошують розробники програми.

Програма пропонує практичні рекомендації, як зробити першу зустріч родини після поранення теплішою та безпечнішою. Психологиня Світлана Ройз радить крок за кроком допомагати дітям і дорослим адаптуватися до змін, зберігаючи емоційний зв’язок і підтримку.

"Ти як?" – це не лише підтримка під час війни, а й фундаментальна соціальна ініціатива, яка формує культуру ментального здоров’я в Україні вже сьогодні, не відкладаючи на "післяперемоги".

