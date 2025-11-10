Національна програма "Ти як?" допомагає українцям зберігати ментальне здоров’я під час війни

$41.960.02
19:55 • 10492 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26546 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34885 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52145 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33781 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50293 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41305 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22941 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52145 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45786 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50293 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41305 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94090 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5728 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29973 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35240 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60939 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136924 перегляди
Національна програма "Ти як?" допомагає українцям зберігати ментальне здоров’я під час війни

Київ • УНН

 • 4678 перегляди

Всеукраїнська програма "Ти як?", ініційована першою леді Оленою Зеленською допомагає зберігати та відновлювати ментальне здоров'я під час війни.

Національна програма "Ти як?" допомагає українцям зберігати ментальне здоров’я під час війни

В умовах воєнного часу українці потребують не лише фізичної, а й психологічної підтримки. Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?", ініційована першою леді Оленою Зеленською, спрямована на плекання індивідуальної та колективної стійкості, що стає основою соціальної трансформації країни. Про це пише УНН.

Деталі

Коли щось складне стається з близькими, це випробування для всієї родини. У дитини зміни в тілі тата чи мами можуть викликати одночасно дуже багато почуттів: сум, сором, злість… Але в наших силах допомогти їй і всій родині, попри травми та випробування, зберегти цілісність та близькість. Допомогти зустрітися зі змінами і відчути: навіть якщо зовнішність змінюється, мама та тато залишаються рідними. Головне — підтримувати одне одного 

– наголошують розробники програми.

Програма пропонує практичні рекомендації, як зробити першу зустріч родини після поранення теплішою та безпечнішою. Психологиня Світлана Ройз радить крок за кроком допомагати дітям і дорослим адаптуватися до змін, зберігаючи емоційний зв’язок і підтримку.

"Ти як?" – це не лише підтримка під час війни, а й фундаментальна соціальна ініціатива, яка формує культуру ментального здоров’я в Україні вже сьогодні, не відкладаючи на "післяперемоги".

Нова функція на платформі е-Ветеран: запис до фахівців із супроводу ветеранів війни03.12.24, 13:18 • 32438 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Олена Зеленська