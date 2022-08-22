"Национальная легенда Украины": Зеленский посмертно наградил художницу Марию Примаченко

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"Мария Примаченко посмертно награждена отличием "Национальная легенда Украины". Наша выдающаяся художница создала более 800 невероятных картин. Ее имя внесено в Всемирную энциклопедию искусства. 2009 год ЮНЕСКО объявила годом Марии Примаченко", – написал Зеленский.

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5 мая 2022 года картину Примаченко "Цветы выросли возле четвертого блока" продали на благотворительном аукционе почти за 15 миллионов гривен. Средства передали на нужды ВСУ.

"Даже сегодня, через четверть века после смерти, Мария Авксентьевна помогает нашему государству. Украина наконец-то говорит ей "спасибо" и отдает должное в соответствии с ее вкладом и заслугами", – отметил президент.