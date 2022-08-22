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"Національна легенда України": Зеленський посмертно нагородив художницю Марію Примаченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив художницю Марію Примаченко відзнакою "Національна легенда України". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави держави.

"Національна легенда України": Зеленський посмертно нагородив художницю Марію Примаченко

Цитата

"Марію Примаченко посмертно нагороджено відзнакою "Національна легенда України". Наша видатна художниця створила понад 800 неймовірних картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва. 2009 рік ЮНЕСКО оголосила роком Марії Примаченко", – написав Зеленський.

Додамо

5 травня 2022 року картину Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на благодійному аукціоні майже за 15 мільйонів гривень. Кошти передали на потреби ЗСУ. 

"Навіть сьогодні, через чверть століття після смерті, Марія Оксентіївна допомагає нашій державі. Україна нарешті каже їй "дякую" і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг", – зазначив президент.

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