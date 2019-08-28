Международные военные учения "Rapid Trident 2019" начнутся 13 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В сентябре бойцы Национальной гвардии примут участие в масштабных международных учениях "Rapid Trident 2019". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии на своей странице в Facebook, передает УНН.
Учения "Rapid Trident 2019" пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск возле Львова.
Около 3,7 тысячи военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров блока, включая почти 375 американских военнослужащих и гражданских специалистов с 13 по 28 сентября примут участие в многонациональных учениях на территории Львовской области.
"Главная цель подобных учений - повышение способности подразделений НГУ по выполнению различных задач, совершенствование уровня подготовки по выполнению служебно-боевых задач, обмен опытом и повышение уровня совместимости между подразделениями НГУ, ВСУ, военными формированиями государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.
Напомним, министр обороны Степан Полторак сообщил, что с учетом боевого опыта и стандартов НАТО радикально изменена система подготовки украинских войск.