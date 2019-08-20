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Підготовку військ змінено з урахуванням стандартів НАТО - Полторак

Підготовку військ змінено з урахуванням стандартів НАТО - Полторак

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. З урахуванням бойового досвіду та стандартів НАТО радикально змінено систему підготовки українських військ. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"З урахуванням бойового досвіду та стандартів Альянсу радикально змінюється система підготовки військ. Відбувається оновлення форм і змісту бойової підготовки. Програми навчання розроблюються на основі досвіду бойових дій" - сказав міністр оборони.

За його словами, в рази зросла кількість навчань. Для прикладу, у 2014 році бригадних навчань взагалі не проводилося, а у 2018 році було проведено 29.

"Командно-штабних навчань у 2014 році було проведено – 5, а у 2018 році – 16. Тактичних навчань у 2014 році ми провели 192, а у 2018 році – 711", – повідомив Полторак.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

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