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Подготовка войск изменена с учетом стандартов НАТО - Полторак

Подготовка войск изменена с учетом стандартов НАТО - Полторак

Киев • УНН

 • 15384 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. С учетом боевого опыта и стандартов НАТО радикально изменена система подготовки украинских войск. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С учетом боевого опыта и стандартов Альянса радикально меняется система подготовки войск. Происходит обновление форм и содержания боевой подготовки. Программы обучения разрабатываются на основе опыта боевых действий", - сказал министр обороны.

По его словам, в разы возросло количество учений. Например, в 2014 году бригадных учений вообще не проводилось, а в 2018 году было проведено 29.

"Командно-штабных учений в 2014 году было проведено - 5, а в 2018 году - 16. Тактических учений в 2014 году мы провели 192, а в 2018 году - 711", - сообщил Полторак.

Напомним, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского.

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